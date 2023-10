Le Tampon : appel à candidatures pour le marché de Noël

Dans le cadre des festivités de fin d'année, la Ville du Tampon organise un marché de Noël et lance un appel à candidature. Artisans et restaurateurs sont invités à déposer leurs dossiers avant début novembre pour participer à la manifestation sur le site des Grands Kiosques ou de la SIDR des 400. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Mise à disposition d'emplacement du domaine public dans le cadre du marché de Noël :

Site des Grands Kiosques (Grand chapiteau)

- du Samedi 9 au dimanche 10 décembre 2023 de 09h00 à 18h00

installation le vendredi 8 décembre 2022 à partir de 13h

Site SIDR des 400 (Grand chapiteau)

- du samedi 16 au mercredi 20 décembre 2023 de 09h00 à 18h30

installation le vendredi 15 décembre à partir de 13h

Caractéristique du où des emplacements mis à disposition *

Adresse : Sous le grand chapiteau sur le Site des Grands Kiosques et Sous le grand chapiteau Site de la SIDR des 400

Artisanat: objets décoratifs, textiles, vêtements de création, métaux, poterie, bijoux, pierre, céramique, peinture, verre, etc...

Petites Attractions / Animations pour enfants

Restauration

Constitution du dossier de candidature :

Remplir un “BON PARTICIPATION”

Présentation du demandeur : Nom, Prénom, Adresse, catégorie d'emplacement sollicités, caractéristiques des produits commercialisés ou de l'activité proposée, matériels utilisés, dimensions du stands, des photos du stand,tarifs appliqués, besoin en électricité....

Caractéristiques principales de la convention d'occupation du domaine public :

Site des Grands Kiosques

* Durée : 2 jours *

Montant de la redevance pour les artisans:

2 tables: 15€

4 tables: 25€

Site SIDR des 400 (Grand chapiteau)

* Durée : 5 jours *

Montant de la redevance pour les artisans:

2 tables: 25€

4 tables: 40€

* Montant de la redevance pour les autres forains pour les 2 sites:

- Petites attractions et Animations pour enfants : 50,00€ / jours

- Camion bars et petits métiers de bouche : 25,00€ le métre linéaire

- Restaurants, bars et commercants divers : 3,50€ le m²/ jours

Conditions de participation à la procédure de sélection :

* Remettre un dossier complet

* Pieces à joindre obligatoirement

- Un K/BIS de moins trois mois

- l'Attestation d'assurance civile professionnelle

- Un justificatif d'adresse

- La photocopie recto / verso de la piéce d'identité du demandeur

* Être à jour du paiement des redevances d'occupation au titre précédentes manifestations communales

Critéres de sélection :

- Nature et qualité des produits proposés en rapport avec l'événement ( produit valorisant un savoir faire artisanal succesptible de donner lieu à des animations de démonstrations, origine des produits, adaptation à la thématique de la manifestation, respect des principes de développement durables et de commerce équitables) : 5 points

- L'expérience ou des références professionnelles établies à l'occasion de la manifestations de même nature : 2 points

- Variété et adaptation de l'offre tarifaire à tous publics : 1 point

- Déchets générés par l'activité : 1 point

- Qualité esthétique et visuelle du stand ou du matériel en cohérence avec la manifestation : 1 point

Les emplacements seront attribués suivant l'ordre décroissant de classement des candidatures établis sur la base des critéres ci-dessus, jusqu'à épuisement des emplacements disponible pour la catégorie concerné

En cas d'égalité ne permettant pas l'attribution d'un ou plusieurs emplacements il sera procédé à un tirage au sort en formation collégiale.

Les dossiers doivent être transmis par courriel aux adresses suivantes :

Les dossiers de candidature impérativement complets doivent être transmis :

Pour le Site des Grands Kiosques (Grand chapiteau)

Avant le 06 nov 2022 par courriel à l'adresse suivante : marchenoel.animation@mairie-tampon.fr

Pour le Site de la SIDR 400

Avant le 13 nov 2022 par courriel à l'adresse suivante : marchenoel.animation@mairie-tampon.fr

Ou remis contre récépissé / ou réceptionnés par voie postale, à l'adresse suivante :

Service Animation / événements

256 rue Hubert Delisle

97430 Tampon