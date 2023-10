Le Tampon : compte rendu du conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce samedi 28 octobre 2023. Lors de cette séance, 37 affaires ont été adoptées concernant notamment l'extension de la chapelle ardente du 23ème km, l'Open de Tennis du Tampon et Miel Vert 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie.

À l'ordre du jour, 37 affaires et 2 motions qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :

• Extension de la chapelle ardente du 23ème km – Acquisition des parcelles cadastrées AK n°1406-1407-1409 appartenant aux consorts Le Guen

Le cimetière de la Plaine des Cafres constitue un équipement public de proximité répondant aux besoins de la population afin d’y édifier une sépulture digne de leurs défunts et de leur rendre hommage. Face à l’augmentation annuelle de sa population de 2% et notamment à celle du nombre d’inhumations sur la commune, il est nécessaire d’acquérir des réserves foncières supplémentaires afin d’étendre la chapelle ardente pour un meilleur accueil des familles endeuillées.

• Voie d’accès à la future ZAE du 19ème km – ER n°106 Acquisition de la propriété cadastrée AX n°1450 appartenant à Madame Marie-Paule Hoareau

La Commune priorise dans le cadre de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) la redéfinition du schéma de circulation dans l’agglomération, afin d’améliorer la lisibilité et la fluidité des déplacements, notamment par la création de nouvelles voies de circulation. Ainsi l’emplacement réservé n°106 inscrit au Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoit la réalisation d’une voie de 8m de largeur afin de desservir la future Zone d’Activité Economique (ZAE) du 19ème km.

• Extension de l’école primaire du Dassy – ER n°7 – Convention d’acquisition foncière n°22 23 10 entre l’EPF Réunion et la commune du Tampon pour l’acquisition de la propriété cadastrée BO n°699 appartenant à Madame Marie Gille Payet

La Commune poursuit sa politique de structuration urbaine, notamment sur le secteur du Dassy dont l’un des objectifs est de développer des équipements de proximité et tout particulièrement les équipements scolaires permettant à la population de ce quartier d’avoir un accès facilité à ces équipements.

• Open de Tennis du Tampon – Attribution d’une subvention à l’association Tamponnaise Club Municipal du Tampon

Créée en 1962, la Tamponnaise Club Municipal de Tennis (TCMT) est une association sportive emblématique de la Ville du Tampon. Elle organise comme chaque fin d’année un de ses grands évènements tennistiques de La Réunion : « l’Open de tennis de la Ville du Tampon » qui se déroulera du 3 au 25 novembre prochains. Cette compétition phare regroupera les meilleurs joueurs de tennis de l’île et aussi de l’Hexagone.

• Salon Elegancia – Saison 9 – Adoption du dispositif d’ensemble

Le Salon Elegancia reste un rendez-vous incontournable à la Plaine des Cafres. Tous les ans, il se tient aux Grands Kiosques afin de proposer un large choix sur les prestations et produits existants et nouveaux dans le domaine de la coiffure, de l’esthétique et de l’univers du mariage. L’édition 2023 se tiendra les 25 et 26 novembre 2023 de 9h à 18h et veut se concentrer sur le thème de la mode et la beauté sous l’angle du mariage. Plusieurs secteurs y seront représentés : coiffure, esthétique, onglerie, créateurs de robes, photographes, wedding planner, bijoutiers, décorateurs, etc...

• 7ème édition de La Croix du Sud – Le Tampon – Attribution d’une subvention projet à l’association Run Sud Triathlon

L’association Run Sud Triathlon organise depuis plusieurs années son évènement sportif la « Croix du Sud Le Tampon ». Comme pour les précédentes éditions, ce rendez-vous combinera des épreuves de triathlon et de duathlon et rassemblera les amateurs et sportifs confirmés des deux disciplines et notamment des athlètes de renommée nationale. Au programme de cette 7ème compétition prévue le dimanche 5 novembre 2023, des épreuves de duathlon, d’aquathlon et de triathlon seront proposées pour les catégories jeunes et adultes.

• Organisation d’activités récréatives et festives de fin d’année en faveur des seniors du Tampon

Les seniors représentent environ 18% de la population tamponnaise. Outre l’offre déjà existante proposée par les dispositifs de la ville, le bureau des seniors et les associations tamponnaises, la municipalité souhaite organiser des activités récréatives et festives pour les rassembler et partager des moments privilégiés en fin d’année. Ces actions sont gratuites et accessibles à tous les seniors du Tampon sur inscription. Elles auront lieu début décembre 2023 dans différentes salles communales.

• Rallye des 1000 km – Partenariat entre l’Association Sportive Automobile du Sud (ASA Sud) et la commune du Tampon

L’Association Sportive Automobile du Sud (ASA Sud) organisera, avec le soutien de la Ville du Tampon, la « 49èmeédition du Rallye des 1 000 km » du 8 au 10 décembre 2023. Cette épreuve qui clôturera la saison sportive 2023 est un rendez-vous très attendu par les passionnés de sports automobiles de la ville et de l’île.

• Marché de Noël 2023 – Adoption du dispositif d’ensemble

Comme chaque année pour les fêtes de fin d’année, la collectivité organise un marché de Noël, afin de valoriser, promouvoir, développer et soutenir l’artisanat réunionnais. Ce Marché se tiendra sous le grand chapiteau du site des Grands Kiosques et sous celui de la SIDR des 400 de 9h à 18h. - Grand chapiteau des Grands Kiosques : samedi 9 & dimanche 10 décembre - SIDR 400 : du samedi 16 au mercredi 20 décembre

• Miel Vert 2024 – Adoption du dispositif d’ensemble

Miel Vert est un rendez-vous incontournable pour le monde agricole. Du 5 au 14 janvier 2024, cet évènement rassemblera tant les professionnels que le grand public pour des échanges enrichissants autour de plusieurs thématiques liées à l’élevage, aux productions laitières et à l’apiculture. Cette année, Miel Vert fêtera son 40ième anniversaire.

• Electrification rurale – Travaux d’extension et de renforcement de réseau – Modification du marché n°VI2019.299

• Recensement de la population 2024 – Création d’emplois non permanents en contrat – Accroissement Saisonnier d’Activité (ASA)