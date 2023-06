Le Tampon : compte rendu du conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce vendredi 9 juin 2023. A l'ordre du jour la désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 . Nous publions le communiqué de la maire ci-dessous (photo : Le Tampon)

À l'ordre du jour, une affaire :

Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023

Par décret n°2023-257 du 06 avril 2023, les collèges électoraux sont convoqués le 24 septembre 2023, pour procéder au renouvellement des mandats de sénateurs. Les conseils municipaux de l’ensemble des communes du Département de la Réunion sont concernés pour procéder à l’établissement du collège électoral.

La Commune du Tampon figure dans la catégorie des communes ayant une population supérieure à 30 000 habitants et plus. Par conséquent, les 49 conseillers municipaux sont délégués de droit, à l’exception des conseillers municipaux ayant un second mandat de député, conseiller départemental, conseiller régional, pour lesquels un remplaçant aura été désigné, selon les modalités prévues par les textes.

Les conseillers municipaux présents ou représentés lors de la séance de ce jour ont procédé simultanément à l’élection de 63 délégués supplémentaires et de 25 délégués suppléants, tous inscrits sur la liste électorale du Tampon.

Groupe majoritaire : 56 délégués supplémentaires et 22 délégués suppléants Liste Ensemble : 7 délégués supplémentaires et 3 délégués suppléants