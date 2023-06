Le Tampon : compte rendu du conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce samedi 24 juin 2023. Lors de cette séance, 24 affaires ont été adoptées. A l'ordre du jour notamment : festivités du 14 juillet, fête de la pomme de terre et attributions d'une subventions exceptionnelles. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville (photo : Le Tampon)

À l'ordre du jour, 24 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :

Instauration et modalités d'application de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

Appel à projets « Sport Santé » dans le cadre du dispositif « Le Tampon, la Santé par le Sport »

Dans le cadre de son dispositif « Le Tampon, La Santé par le Sport », la Ville souhaite faire appel aux associations et à des partenaires privés afin de renforcer ses actions en lien avec les projets communaux : « Nou lé Séniors, Alon Bouj Ansamb » et « Sport Sur Prescription ». Pour ce faire, un appel à projets « sport santé » sera lancé en juillet prochain dans le but d’intégrer aux programmes communaux existants, les associations sportives volontaires et compétentes. Différents types de publics seront visés selon les programmes, avec comme objectifs principaux : la promotion de la pratique physique à des fins de santé et l’accompagnement des Tamponnais dans la lutte contre la sédentarité.

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Tamponnaise Handball Filles (THBF) et à l'Association Sportive Handball Tamponnais (ASHBT) dans le cadre du tournoi international " Paris World Game 2023"

Les associations contribuent à la démocratisation du sport sur le territoire communal et tentent de rendre la pratique sportive accessible à l’ensemble de la population et notamment aux plus jeunes. C’est le cas de l’association Tamponnaise Handball Filles (THBF) et à l'Association Sportive Handball Tamponnais (ASHBT) qui développent de plus en plus d’actions et de cours adaptées aux enfants. Afin de poursuivre dans cette dynamique, ces deux clubs souhaitent faire participer leurs jeunes licenciés au « Paris World Games 2023 » qui aura lieu du 9 au 15 juillet 2023. Dans ce cadre, une équipe de jeunes de moins de 13 ans du club ASHBT et trois équipes de jeunes du club THBF feront le déplacement en métropole pour se confronter aux sportifs venus de divers pays.

Afin de faire face aux frais qu’engendreront ces déplacements, ces deux associations sollicitent un soutien financier de la ville.

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Etoile du Monde dans le cadre de l'organisation du « camp Elite International de basket »

Le basket-ball est l’un des sports les plus pratiqués sur le territoire communal. L’association de basket-ball Etoile du Monde, qui a pour principal, objectif d’accompagner et d’orienter les jeunes tout au long de leur parcours vers le niveau d’élite mondial, souhaite cette année encore organiser son « camp Elite International de basket » qui se déroulera du 17 juillet au 5 août 2023 au Tampon.

Ce camp sera l’occasion pour les jeunes tamponnais de se former au basket de haut niveau, avec des coachs formateurs venus de métropole et des Etats-Unis. Il permettra ainsi le développement de leur potentiel et également d’échanger avec de jeunes joueurs venus des différents pays.

Pour le bon déroulement de cet évènement, l’association sollicite le soutien financier de la Ville et la mise à disposition des installations sportives du complexe sportif Dijoux Carnot.

Fête de la Pomme de terre et promotion des produits du terroir - Adoption du dispositif d'ensemble

La Fête de la Pomme de terre organisée en 2022 a permis aux producteurs d’écouler plus de 40 tonnes de pomme de terre. Par ailleurs, 12 000 visiteurs se sont rendus sur site. La Commune du Tampon se voulant être solidaire avec les producteurs qui s’affairent avec force et courage à proposer des produits de qualité aux consommateurs Réunionnais, souhaite renouveler l’organisation de la fête de la Pomme de terre et la promotion des produits du terroir sur le site de Miel Vert le samedi 8 et le dimanche 9 juillet 2023.

Festivités du 14 juillet - Adoption du dispositif d'ensemble

Chaque année, les festivités organisées le 14 juillet veulent marquer le souvenir des combats de nos anciens, lors de la prise de la Bastille, une des principales victoires de la Révolution Française. Aussi, la Commune du Tampon tient à maintenir cette tradition au travers des différentes animations qu’elle organise à cette date. A cet effet, elle engagera les moyens financiers et logistiques nécessaires pour :

10h : défilé des associations du Tampon suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts

18h : animations musicales sur le parvis de la mairie du centre-ville

19h : feu d’artifice tiré depuis l’esplanade Benjamin Hoarau, entrée gratuite

« Spectacles des Pat'Jaune au théâtre Luc Donat »

La Ville du Tampon souhaite promouvoir les activités culturelles auprès des enfants des quartiers et des centres aérés. A cette fin, elle diffusera le spectacle du groupe « Les Pat Jaune » au théâtre Luc Donat au mois de juillet 2023, selon le déroulé ci-dessous :

- 7 représentations du 26 au 28 juillet 2023 au théâtre Luc Donat

- Les enfants accompagnés d’un parent seront récupérés via des navettes de bus dans les quartiers

- Les inscriptions se feront en mairie auprès du service animation du centre-ville (pour la partie basse) et de la Plaine des Cafres (pour la partie haute).

« Projet Bat’ Karé Kulturel » - Partenariat entre l’Association Gestion du Théâtre du Tampon (AGTT) et la Commune du Tampon

Le théâtre Luc Donat fait partie du patrimoine culturel de la Ville du Tampon. Il contribue à la diffusion et à l’accès à la culture sur notre territoire. C’est dans ce cadre que l’Association de Gestion du Théâtre du Tampon (AGTT) sollicite le soutien de la commune, pour la mise en place du projet « Bat Karé Kulturel » dans le théâtre et aux abords de celui-ci.

Ce projet porté par l’AGTT, outre l’investissement financier de l’association, obtiendra un financement de l’État pour un montant global de 55 000€ (cinquante-cinq mille euros).

Cette action qui se déroulera du 1er août au 15 septembre 2023 permettra aux enfants inscrits dans le cadre des dispositifs centre de loisirs, à ceux des écoles du Tampon ainsi qu’aux familles venant de quartiers prioritaires de la ville de découvrir plusieurs animations autour de la culture. Tous les Tamponnais pourront aussi participer aux activités proposées.

Fête des Vacances 2023 – Adoption du dispositif d’ensemble

Dans le cadre du projet « Bat Karé Kulturel » prévu dans le théâtre du Tampon et aux abords de celui-ci, la Commune du Tampon souhaite compléter le dispositif en proposant la « Fête des vacances » au parc Jean de Cambiaire. Ainsi, diverses animations seront proposées du samedi 12 au dimanche 13 août 2023 de 10h à 17h.

Convention type de partenariat associatif dans le cadre des Centre de Loisirs Sans Hébergements (CLSH)

La Ville du Tampon souhaite intégrer le monde associatif aux actions communales réalisées dans le cadre des centres de loisirs sans hébergements (CLSH). A cet effet, elle sollicitera les associations afin de faire découvrir aux enfants inscrits dans les centres, différentes activités (sportives, culturelles...). Ces interventions se feront à titre gratuit et permettront aux associations d’avoir une véritable vitrine pour exposer leurs savoir-faire.

Convention de partenariat entre le Moto Club du Tampon et de la Commune dans le cadre de l’organisation de la 5ème épreuve du championnat de monobike sur le circuit occasionnel du Tampon

En 2022, la ville du Tampon a accueilli pour la 1ère fois une épreuve du championnat de Monobike de La Réunion. Organisée sur le circuit occasionnel de la SIDR 400, cette compétition sportive, portée par le Moto Club du Tampon (MCT), a connu un véritable succès auprès de la population. Cette année encore, le MCT sollicite l’autorisation et le soutien de la ville afin d’organiser la 5ème épreuve du Championnat de La Réunion de Monobike programmée le 13 août 2023 sur la Place de la Libération.