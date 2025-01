Dans le cadre de la lutte et de la sensibilisation contre les moustiques et le chikungunya, ce lundi 27 janvier 2025, dans les écoles de trois Mares, ce sont plusieurs enfants qui ont participé à cette journée d'opération de ramassage des déchets. L'objectif, selon la ville du Tampon, était de "montrer l’exemple aux enfants et les sensibiliser à protéger notre environnement". (Photo : Le Tampon)