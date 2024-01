Le Tampon : fermeture de la rue Georges Pompidou et de la RN3 rue Marius et Ary Leblond

Le maire du Tampon informe ses administrés de la fermeture de la rue Georges Pompidou et de la RN3 rue Marius et Ary Leblond soit la portion située entre la rue Paul Hermann et la rue Roland Garros pour la réalisation de travaux urgents par EDF et ainsi permettre la réalimentation du secteur en électricité. Cet arrêté de fermeture interviendra ce mercredi 24 janvier de 8h30 jusqu'à minuit dans l'intérêt et la sécurité publique (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Des déviations sont mises places par la rue Paul Hermann, la rue Michel Debré et la rue Roland Garros.

Pour les besoins des travaux la circulation est interdite sur ce secteur, ainsi que son stationnement et la vitesse à l'approche des travaux est limitée à 30km/h. Tout manquement à cet arrêté est passible d'une contravention conformément aux lois et règlements en vigueur.