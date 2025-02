Le Tampon : fermeture des équipements sportifs de la commune

Face au cyclone Garance, la commune du Tampon informe ses administrés que l'ensemble des équipements sportifs de la commune seront fermés dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre (Photo : Le Tampon)

L'accès aux parcs, jardins et aires de jeux de la commune sera également interdit à partir de ce jeudi 27 février 2025 à 14h et jusqu'à la fin de l'événement météorologique.

La commune rappelle à ses administrés qu'il convient de suivre les consignes données par les autorités préfectorales : évitez les déplacements non essentiels, ne déplacez pas les barrières de sécurité devant les radiers et ne traversez pas les radiers et ravines en crues.

Tenez vous au courant de la situation en suivant les sources officielles (Préfecture et Météo France.