Ce dimanche 18 février 2024, pour le nouvel an chinois, la commune du Tampon donne rendez-vous à la SIDR des 400 pour goûter à la cuisine asiatique et découvrir la médecine traditionnelle chinoise. Un concours du plus gros mangeur de riz cantonnais avec Tonton Polo est organisé avec aussi "d'autres surprises", ajoute la commune du Tampon (Photo d'illustration : rb www.imazpress.com)