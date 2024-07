Le Tampon : interpellation d'un homme impliqué dans des affaires de vols et d'escroqueries

Ce samedi 20 juillet 2024, la gendarmerie a réalisé un gros coup de filet. Après des investigations menées suite à des plaintes pour vols, la gendarmerie du Tampon et le concours des militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie Sabre de Saint-Pierre ont localisé et interpellé le suspect. À son domicile, plus de 10 infractions ont été constatées : 4 recels de vol, 3 vols, 2 escroqueries et 1 infraction routière. L’auteur répondra prochainement de ses actes délictueux dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Nous vous partageons le post ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)