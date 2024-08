Le jeudi 29 août se tiendra le tout premier village des droits et des services au terrain de football de Piton Ravine Blanche, Chemin Coin Tranquille à la Plaine des Cafres de 8h30 à 11h30. L'occasion de découvrir toutes les solutions d'accompagnement, d'insertion et d'emploi disponibles sur le territoire et peut-être de faire un diagnostic complet de ses droits. Nous publions le post ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)