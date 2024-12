Le Tampon joue le grand final des journées écocitoyennes et musicales de Grèn Sémé

Les équipes du théâtre Luc Donat et de Markotaz organise ce dimanche 15 décembre 2024 le grand final des journées Grin d'Sèl – les journées éco-citoyennes et musicales de Grèn Sémé – de 11h à 18h30, au Parc Jean de Cambiaire, au Tampon. Cette journée viendra clôturer un cycle de trois ans (2022-2024) au cours duquel le groupe de musique et les associations écologiques sont intervenus sur huit communes du sud de La Réunion, toutes membres du réseau Curcuma. (Photo photo www.imazpress.com)

L’idée de ce projet initié par le groupe Grèn Sémé, le théâtre Luc Donat, Markotaz et le réseau Curcuma, "semer chez les jeunes générations des petites graines artistiques, écologiques et citoyennes par le biais d’ateliers pratiques, pour que demain, l’écologie sonne et résonne aussi fort que la musique", indique le groupe.

- Au programme de cette journée (en accès libre et gratuit) -

- Spectacles et concerts : restitution des ateliers de pratique musicale avec les scolaires, spectacles de danse, musique et théâtre, concerts de Mok'N Tôle (groupe de steelpan) et de Grèn Sémé.

- Ateliers culturels : initiation à la danse hip-hop, tapis (volant) de lecture, ateliers de récup’, et plus encore, en partenariat avec la MJC et la médiathèque du Tampon.

- Le "Village Grin d'Sèl" : près de 10 associations écologiques proposeront des ateliers et activités ludiques autour de l’écologie et du patrimoine réunionnais transformant le parc Jean de Cambiaire en véritable terrain de jeux

Tout le détail du programme et des activités sur la page Facebook dédiée à l’événement.

