Le Tampon : journée portes ouvertes des formations supérieures au lycée Roland Garros

Le samedi 1er février 2025, aura lieu une journée portes ouvertes des formations supérieures du lycée Roland Garros. Ce lycée possède deux classes préparatoires et huit spécialités de BTS. Cette journée regroupera deux conférences sur Parcoursup et les dispositifs d'accompagnement du CROUS, des visites de l'établissement : internat, laboratoires, ateliers, salles spécialisées, démonstrations, échanges ainsi que des discussions libres avec les étudiants et les professeurs. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)