Le Tampon : la 16e nuit des virtuoses célèbre la musique du monde au théâtre Luc Donat

Du 2 au 6 avril, le Théâtre Luc Donat accueille la 16e nuit des virtuoses. Cette nouvelle édition réunira 16 musiciens internationaux et réunionnais autour de huit concerts programmés. (Photo : Facebook Théatre Luc Donat)

Depuis 16 ans, la Nuit des Virtuoses rassemble des musiciens de renom issus de divers horizons musicaux.

Sous l’impulsion d’Eric Juret, directeur du Théâtre Luc Donat et fondateur de l’événement, cette nouvelle édition mettra à l’honneur des artistes internationaux et locaux pour une série de concerts mêlant traditions et modernité.

À l’affiche, le guitariste sud-africain Derek Gripper, spécialiste de la guitare acoustique, se produira aux côtés de Sami Pageaux Waro, joueur de kora et percussionniste réunionnais.

La bandonéoniste française Louise Jallu sera accompagnée par la section cordes de l’Orchestre à Rayonnement Régional, composée de Marc-André Conry, Eva Tasmadjian, Stéphanie Daniel, Christophe Boney et Mélanie Leroy.

La batteuse américaine Roni Kaspi, figure montante du jazz, montera sur scène avec Jamy Pedro à la basse et Mickaël Beaulieu au piano.

- Un rendez-vous musical incontournable -

Le marimbiste zimbabwéen Blessing Chimanga sera, quant à lui, accompagné de Milcent Chigariro au chant et aux percussions, de Jérémie Narcisse et Patrick Lebon à la guitare, et de Didier Dijoux à la batterie.

La Nuit des Virtuoses s’inscrit dans une volonté de décloisonner les genres musicaux et de favoriser les échanges entre artistes d’horizons différents.

Cette année, huit concerts sont prévus dans sept salles de l’île, offrant au public l’opportunité de découvrir une grande diversité de styles et de sensibilités musicales.

Pour les artistes, cette semaine de partage musical représente également une expérience unique. En découvrant la culture réunionnaise, certains musiciens établissentdes liens durables et ouvrent la voie à de futures collaborations.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com