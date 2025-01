Le Tampon : la Casud a accompagné les élèves pour l'opération "Netoy nout kartié"

Le mardi 28 janvier 2025, les élus et les agents de la Casud sont intervenus auprès des élèves du quartier de Trois-Mares au Tampon dans le cadre de l'opération "Netoy nout kartié" organisée en partenariat avec la ville du Tampon. Cette intervention auprès des écoliers visait deux objectifs qui ont été atteints : sensibiliser les enfants par rapport à la problématique des déchets et la lutte contre les gîtes larvaires et organiser avec eux une opération de nettoyage aux abords des écoles. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Casud)

La Casud a mis en place des moyens humains et matériels pour la réussite de cette journée : animateurs, agents de la brigade d'environnement, services civiques, chasubles, pinces, sacs de déchets.

La Casud et la ville du Tampon mènent régulièrement des opérations de ce type en vue notamment de lutter contre la recrudescence du chikungunya. La prochaine action est prévue ce jeudi 30 janvier 2025 sur le quartier de Champcourt.