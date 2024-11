Le Tampon : un salon des seniors sous le signe de Noël

Les 30 novembre et 1er décembre 2024, le Grand Kiosque du Tampon accueille la septième édition du salon des seniors. Un rendez-vous qui se veut "festif et informatif" pour répondre aux besoins croissants de cette population. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Après une première étape à Saint-Denis, qui a attiré plus de 15.000 visiteurs, le salon des seniors pose ses valises au Tampon pour clore l’édition 2024. Près de 12.000 visiteurs sont espérés au Grand Kiosque, dans une ambiance de Noël.

Organisé par l’Association pour le développement et le rayonnement de La Réunion (ADeRR), cet événement s’inscrit dans le contexte d’un vieillissement rapide de la population réunionnaise. Plus d’un quart des habitants auront 50 ans ou plus d’ici 2030.

- Dix villages thématiques -

Le salon propose dix villages thématiques regroupant 150 experts autour de sujets comme la santé, l’habitat, les loisirs ou encore les nouvelles technologies. Des nouveautés telles qu’un marché de Noël, des jeux-concours intergénérationnels et un cooking show enrichiront l’événement.

Des artistes comme Alain Ramanisum ou Raynaud Sadon viendront animer la grande scène, tandis que des espaces seront dédiés aux animations physiques adaptées et à des ateliers pratiques.

- Un salon des seniors gratuit -

Soutenu par la mairie du Tampon ou encore l’ARS Réunion, le salon est gratuit et ouvert à tous. Avec son programme complet, il s’adresse aux seniors mais aussi à leurs familles.

Infos pratiques :

• Dates : 30 novembre et 1er décembre

• Lieu : Grand Kiosque du Tampon

• Programme complet : salonseniors.re