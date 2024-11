Le Tampon lance son marché de Noël

La commune du Tampon décide de lancer son marché de noël en deux parties. Le premier se déroulera à la Plaine des Cafres aux grands kiosques le samedi 30 décembre et le dimanche 1er décembre 2024. La seconde se déroulera au parc Jean de Cambiaire du mercredi 4 décembre au dimanche 8 décembre 2024. À noter que le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2024, le parc Jean de Cambiaire restera ouvert jusqu'à 21h pour une nocturne. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

- Au programme -

- Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2024 :

de 14h à 17h : gospel "Metiss Choir"

de 14h à 16h : dôme de noël et lutine

- Mercredi 4 décembre 2024 :

De 10h à 12h inauguration : déambulation de peluches, cosplayers et échassiers père et mère noël

De 14h à 15h : spectacle mystère en laponie

De 14h-17h : stand de tatouage paillette

De 15h-17h : dôme de noël et lutine

- Jeudi 5 décembre 2024 :

14h à 17h : groupe musical Sakouyaz/ Alliance créole et un spectacle : un seul coeur pour noël

15h-17h : dôme de noël et lutine

- Vendredi 6 décembre 2024 :

14h-17h chants de noël

15h-17h : dôme de noël et lutine

Nocturne :

19h : entouraz maloya

19h30 : échassiers et jongleur lumineux

20h : gospel metiss choir

- Samedi 7 décembre 2024 :

14h-17h : spectacle interactif : Cap ou pas cap d'invité le père noël (trois à huit ans)

15h-17h : sôme de noël et lutine

Nocturne :

19h ": Two stories" - Guitare voix échassiers et jongleurs lumineux

- Dimanche 8 décembre 2024 :

14h-17h : Mb Lounge music - chants de noël

15h-17h : dôme de noël et lutine