Le Tampon : on vous demande votre avis sur la construction du Parc du Volcan

Depuis le 1er juin 2023, la préfecture a émis un avis d'enquête publique portant sur le projet de construction du Parc du volcan. La structure regroupera notamment des équipements de culture et de loisirs. Du lundi 26 juin au mardi 25 juillet, le public pourra donner son avis et émettre des suggestions à propos de ce projet dans les dossiers déposés à cet effet à la mairie principale du Tampon ainsi que dans les mairies annexes de la Plaine des Cafres et des Trois-Mares. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune du Tampon (Photo: illustration baseland)

• Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes :

La commune du Tampon souhaite compléter l’offre d’équipements de culture et de loisirs, en proposant un site conçu pour apporter une offre de loisirs novatrice à La Réunion. Le parc s’étend sur une surface d’environ 23,5 hectares.

Le Parc du Volcan a été pensé comme un équipement destiné à dynamiser l’activité culturelle et de loisirs sur le secteur de la Plaine des Cafres, ainsi que l’économie de la commune.

Le projet de Parc du Volcan est situé sur les hauteurs de la commune du Tampon, dans le village de Bourg-Murat, le long de la RN3 et à proximité de la Cité du Volcan. La route des Herbes Blanches et le chemin du Champ de Foire se situent également autour de son périmètre.

Le projet s’insère au sein du «Champ de foire», en continuité des axes de circulation principaux et du village. Il est accolé à la Cité des Topazes.

• Le Parc du Volcan proposera notamment :



- une aire de jeux- un parcours cycliste- des zones de “convivialité”- des zones de pique-nique comportant des abris, des parasols et transats- des zones de “découverte” comportant un belvédère d’observation, deux serres géodésiques, une passerelle immersive, un cheminement arboré- 3 parkings

Le parc vise à accueillir 300.000 visiteurs par an.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier sera déposé du 26 juin 2023 au 25 juillet 2023 inclus, à la mairie principale du Tampon, et en mairies annexes de la Plaine des Cafres, et des Trois-Mares.

Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux, et consigner ses observations sur le/les registres ouverts à cet effet, ou par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr, ou les adresser par écrit, au siège de l’enquête (mairie du Tampon) – adresse : Hôtel de Ville - 256, rue Hubert Delisle - 97430 Le Tampon, à l’attention du commissaire - enquêteur, M. Philippe Garcia, (en cas d’empêchement, il sera remplacé par sa suppléante, Mme Dany Randriamampandry).

Celle-ci siégera et recevra en personne les observations du public aux lieux, jours et heures suivants :

Mairie principale du Tampon : Lundi 26 juin 2023 de 9h00 à 12h00



: Vendredi 30 juin 2023 de 9h00 à 12h00: Mercredi 5 juillet 2023 de 9h00 à 12h00: Jeudi 20 juillet 2023 de 13h00 à 16h00: Mardi 25 juillet 2023 de 13h00 à 16h00