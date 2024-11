Le Tampon : le rugby club donne un "carton rouge" aux violences intrafamiliales

Le dimanche 1er décembre 2024, le rugby club du Tampon organise l'opération "Carton rouge contre les VIF" au stade de Trois Mares. L'événement a lieu à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Dans ce cadre, le Rugby Club du Tampon se mobilise à travers des actions de sensibilisation afin de prévenir tous types de violences.

Aussi, afin de lutter contre ces drames, qui touchent toutes les catégories sociales, il nous semble important d’en parler, d’informer et de sensibiliser sur ce sujet qui fait trop souvent l’actualité.

Notre action se concrétise par la création d’une affiche liée à l’événement avec un soutien marqué à la lutte contre les VIF .

La prévention et la sensibilisation aux violences intrafamiliales passent par des actions concrètes et des paroles fortes. En tant que sportif, entraîneurs, parents ou amis, nous devons nous montrer vigilants et prêts à écouter ceux qui nous entourent.

Parler des violences n’est jamais facile, mais lever le silence est un premier pas crucial pour briser le cycle de la violence.

À travers cette action, nous souhaitons célébrer la beauté du rugby avec un tournoi qui réunira plus de 100 joueurs sur une matinée, mais aussi réfléchir sur ce que chacun de nous peut faire pour aider, pour écouter, et pour protéger. Les valeurs que nous véhiculons sur le terrain doivent être les mêmes en dehors : le Respect, la Cohésion et la Tolérance.

À travers ce tournoi, nous affirmons notre engagement commun. Nous disons NON aux violences intrafamiliales, nous disons OUI à un sport sain, inclusif, et porteur de valeurs positives.

Cet événement de sensibilisation est soutenu par des partenaires locaux et institutionnels, qui partagent les mêmes valeurs de prévention et de lutte contre les violences