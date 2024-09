Le Tampon : les artistes du Florilèges dévoilés

Dans 30 jours exactement, la ville du Tampon accueillera la 40ème édition des Florilèges. Au programme : "des shows exceptionnels", élections et bien évidemment des fleurs et autres plantes vertes. L'évènement dévoile ses artistes avec leurs programmations pour cette année 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous. ( Photo: www.imazpress.com )

Retrouvez ci-dessous la programmation de la grande scène des Florilèges 2024 :

- Le 11/09 : Election miss et mister ville du Tampon à 19h30 à partir de deux euros

- Le 12/09 : Concert de Tayc et Dadju à 20h à partir de 25 euros

- Le 13/09 : Concert de Missty à 14h et d'Algéric à 19h " Mon rêve avec ses invités avec Léa Churros, Mikl, Tatasse, Liljoe, Ken't et Dj M'Sy" à partir de 2 euros l'après midi et 10 euros le soir

- Le 14/09: Concert de Vj awax, Mc box, Sayven, Dangerous, St-unit pour une entrée gratuite

- Le 15/09 : Concert de Léa Churros à 19h et Joé Dwèt Filé à 20h à partir de 15 euros

- Le 16/09 : Concert de Dominique Barret à 19h et Gibert Montagné à 20h à partir de 15 euros

- Le 17/09 : Concert de Fabrice Legros à 19h et Jean Baptiste Guégan à partir de 10 euros

- Le 18/09 : Concert de Fl'amm Zil Moris avec Tii Alexandre Madii Madii, Bigg Frankii, Sky To Be, Jason Heerah, Blakkayo, Alain Ramanisum, Laura Beg, Clif Azor à 19h à partir de 10 euros

- Le 19/09 : Concert de New Generetion à 19h et de Franglish à 20h à partir de 15 euros

- Le 20/09: Concert avec La réunion lé la, Renlo, Nas black, Cyclon', Progression, Mars tou sèl, René Paul Elleliara, Tiana, Boko, Sista Flo, Doudou, Biehl Ivoula, Lucie à 14h mais aussi avec James à 20h30 et Kaf Malbar à 21h30 à partir de deux euros

