Le Tampon : les champions 2024 récompensés lors d’une cérémonie au théâtre Luc Donat

La commune du Tampon a célébré ce mercredi 29 janvier 2025, ses sportifs les plus méritants lors de la remise des Trophées des champions tamponnais et championnes tamponnaises 2024. Organisée au théâtre Luc Donat, cette cérémonie a mis à l’honneur les performances individuelles et collectives qui ont marqué l’année écoulée. (Photos : Le Tampon)

Au total, 174 trophées ont été remis par le maire Patrice Thien Ah Koon, récompensant 59 équipes et 115 athlètes individuels. Une reconnaissance pour ces sportifs dont les efforts et les résultats participent au rayonnement du sport local.

"C’est une immense fierté de célébrer nos champions et championnes qui, par leur travail acharné et leur détermination, font rayonner le sport Tamponnais. Leur passion est une source d’inspiration pour nous tous", a souligné le maire lors de son allocution.

Cette soirée a mis en lumière la diversité des disciplines représentées au Tampon, illustrant le "dynamisme et l’engagement des clubs et associations sportives de la commune".

L'événement a également permis de valoriser le travail accompli par les athlètes et leurs encadrants tout au long de l’année. La municipalité félicite l’ensemble des lauréats et réaffirme son soutien au développement du sport sur son territoire.



