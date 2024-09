Le Tampon : Marie-Josée Payet sacrée miss Mamie de la commune

Ce dimanche 22 septembre 2024, s'est tenu l'élection miss mamie 2024. Parmi les douze candidates de charme, c’est finalement Marie-Josée Payet âgé de 69 ans, qui a été élue grande gagnante. Danielle Remond âgé de 77 ans, a été élue première dauphine, et Jocelyne Sery, 81 ans, deuxième dauphine. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville du Tampon)

Ce dimanche 22 septembre, la ville du Tampon a vécu un moment exceptionnel avec l’élection de sa Mamie Ville du Tampon 2024. Douze candidates, toutes plus rayonnantes les unes que les autres, ont rivalisé de charme et d’élégance pour décrocher ce titre tant convoité.

C’est finalement Marie-Josée Payet, 69 ans, qui a été élue grande gagnante ! Elle sera accompagnée dans sa mission par Danielle Remond, 77 ans, première dauphine, et Jocelyne Sery, 81 ans, deuxième dauphine.

Le Maire du Tampon et le Conseil Municipal tiennent à féliciter chaleureusement ces trois lauréates ainsi que toutes les candidates qui ont participé à cette belle aventure. Leur engagement et leur bonne humeur ont contribué à faire de cette journée un moment inoubliable.

Cette élection est l’occasion de mettre à l’honneur les femmes d’un certain âge, de valoriser leur expérience et leur sagesse. C’est également un moyen de renforcer les liens intergénérationnels et de créer du lien social.