Le Tampon : mise en place d'autoblocs

Dans le cadre du cyclone Garance, ce jeudi 27 février 2025 jusqu'à 19 h, la ville du Tampon met en place des autoblocs. Ces blocs ont pour but de briser l'énergie des écoulements des eaux et de rediriger les flux vers un exutoire plus fiable. L'objectif est de pouvoir canaliser les eaux et de protéger les personnes ainsi que leurs biens. Les lieux concernés par ces travaux sont : la Pointe, rue Paul Hermann, chemin Fidelio Robert, centre-ville, Trois-Mares et la Plaine des Cafres. (Photo : Le Tampon)

Les services municipaux ont repéré des endroits plus vulnérables où ces blocs vont être installés jusqu'à cet après-midi et, en fonction de l'évolution de la situation, d'autres autoblocs et sacs de sables pourront être installés pendant le cyclone. Ces autoblocs sont en béton armé et ne craignent pas le renversement.