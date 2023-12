Le Tampon : une option Croix-Rouge integrée au lycée Roland Garros

Ce vendredi 15 décembre 2023, les élèves du lycée Roland Garros du Tampon organisent une collecte en collaboration avec la Croix-Rouge. L'établissement a inclus l'Option Croix-Rouge parmi ses choix en partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale. Ce programme est conçu pour les jeunes âgés de 6 à 25 ans, dans le but de les former à réagir en situation de crise et à apporter leur aide aux personnes vulnérables. Nous vous partageons leur communiqué. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L'Option Croix-Rouge est un programme dédié aux jeunes de 6 à 25 ans qui, selon la convention de partenariat entre Ministère de l'Education Nationale et la Croix-Rouge française, peut se faire sous la forme d'interventions dans les établissements scolaires. Ces actions ont pour objectifs d'éveiller les consciences aux enjeux humanitaires, d'éduquer à la résilience, de développer le potentiel, l'estime de soi et de donner aux jeunes le goût de l'engagement.

Ces interventions peuvent consister en :

- une sensibilisation sur les principes du mouvement international, sur l'urgence sociale, sur les premiers secours et les comportements à adopter en cas de crise

- des animations favorisant des échanges et les prises d'initiative du groupe de jeunes sur

des projets à mener

- des ressources spécifiques pour la prévention des conduites addictives et la promotion de l'égalité des personnes, lutte contre toute forme de discrimination et de préjugés, lutte contre le harcèlement

- un accompagnement dans l'organisation de projets solidaires mis en œuvre par l'équipe

pédagogique.