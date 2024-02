Ce dimanche 17 février 2024, la commune du Tampon organise les festivités du Nouvel an chinois à la SIDR des 400. Rendez-vous est donné dès 9 heures avec l’inauguration et les discours officiels, ainsi que la danse du lion. De nombreux stands et ateliers seront prévus sur toute la journée.

Enfin, un concours du plus gros mangeur de riz cantonnais avec Tonton Polo démarrera à 16 heures.