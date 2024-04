Le Tampon : remise des clés de la Résidence Ideno Bigey

Le mardi 9 avril 2024, la commune du Tampon et la SIDR ont remis les clés aux locataires de la Résidence Ideno Bigey. Située rue Jules Bertaut, cette résidence est exclusivement réservée aux seniors et compte 78 logements en plein centre-ville, à proximité des services administratifs, commerciaux, sanitaires et des équipements culturels du Tampon. Nous publions ci-dessous le communiqué du Tampon.

Face à une forte demande de logement de la population, ce projet s'inscrit dans un vaste programme de construction de 5.000 logements, dont 1000 consacrés à la troisième jeunesse, afin de prévoir des lieux de vie adaptés à la perte d’autonomie et à la vulnérabilité de nos aînés.

Les locataires pourront ainsi bénéficier d’appartements adaptés, d’un environnement arboré et sécurisé, et d'un parking en sous-sol.