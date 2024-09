Le Tampon : un Florilège exceptionnel

Du 11 au 20 octobre 2024, a lieu la 40ème édition du Florilège sur la commune du Tampon. Lors de cet événement, la ville invite les réunionnais et réunionnaise à des concerts exceptionnels qui feront remonter dans le temps. Avec, à l'affiche, Gilbert Montagné et Jean-Baptiste Guégan dans le cadre de sa tournée "Johnny, vous et moi". Nous publions le communiqué du Tampon (Photo: www.imazpress.com)

- Programmation -

- Concert de Gilbert Montagné le Mercredi 16 octobre dès 19h avec comme 1ère partie l'artiste Dominique Barret

Vente de billet sur ce site

Vidéo d'anonce ici

- Concert de Jean-Baptiste Guégan dans le cadre de sa tournée " Johnny, vous & moi" le Jeudi 17 octobre dès 19h avec comme 1ère partie l'artiste Fabrice Legros

Vente de billet sur ce site

Vidéo d'annonce ici