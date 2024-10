Le Tampon : un "Florilèges" de plantes pour célébrer la diversité de la flore réunionnaise

Ce samedi 12 octobre 2024, s'ouvre officiellement la 40ème édition des Florilèges au parc Jean de Cambiaire au Tampon. L'événement aura lieu jusqu'au 20 octobre. Durant plus d'une semaine, la commune des Hauts va resplendir sous les couleurs des plus belles fleurs et plantes de La Réunion. L'occasion également de faire la fête (Photo www.imazpress.com)

À l'occasion des 40 ans des Florilèges, la commune a voulu que cet événement soit "grandiose".

"Au parc Jean de Cambiaire, nous accueillerons un meilleur ouvrier de France qui ne manquera pas de surprendre les visiteurs par sa créativité", se réjouit le maire du Tampon, Patrice Thien Ah Koon.

"Depuis quatre décennies, ce Salon s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du végétal", indique Patrice Fages, président de l'UHP (Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion).

Viendront présenter leurs trésors venus tout droit de leurs jardins, 23 horticulteurs "dont le savoir-faire sublime la diversité et la richesse de notre production locale".

- Un Salon pour les amoureux du végétal -

Les Florilèges, c'est aussi pour les passionnées de fleurs et de plantes, l'occasion d'échanger et de partager des connaissances.

Des ateliers et des conférences seront proposés "pour que chacun puisse s'initier ou approfondir ses compétences en jardinage", informe Patrice Fages.

Parmi les ateliers proposés : les plantes endémiques et médicinales, les cactus, les palmiers ou encore les plantes comestibles…

Des fleurs bioluminescentes seront disposées au parc Jean de Cambiaire et vous pourrez les découvrir d'encore plus près lors des nocturnes programmées les 17, 18 et 19 octobre.

- Un "Florilèges" d'artistes -

Côté scène, un plateau d'artistes locaux et de l'Hexagone seront présents pour mettre l'ambiance.

Avec entre autres : Tayc et Dadju le 12 octobre, Missty et Algéric le 13, Joé Dwèt Filé le 15, Gilbert Montagné le 16 et Jean-Baptiste Guégan le 17 octobre.

Auront lieu également des animations au cœur du centre-ville et du parc Jean de Cambiaire dont des vélos désarticulés, du hip-hop, un défilé d'autruches géantes, des jongleurs ou encore des tambours réunionnais.

Un show exceptionnel de 200 drones sera visible depuis le stade Klebert Picard le dimanche 20 octobre à 19h30.

- Informations pratiques : -

L'entrée de la zone florale se fait de 9 heures à 18 heures pour un prix de deux euros.

L'accès est de deux euros dans la zone foraine du centre-ville.

Entrée gratuite pour les personnes à mobilité réduite, plus un accompagnant sur présentation de la carte d'invalidité.

L'arrêt des manèges se fera à 23h30.

Des navettes mises en place :

- de jour : desserviront l'esplanade Benjamin Hoarau au parc Jean de Cambiaire de 8h30 à 18 heures – toutes les 15 minutes.

- de nuit : tous les soirs de 18 heures à 23 heures – elles desserviront le parking de l'esplanade Benjamin Hoarau à la SIDR des 400.

Un gardiennage des voitures sera assuré sur le parking.

Toutes les informations sont à retrouver ici.

