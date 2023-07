Le Tampon : une journée d'activité physique avec la caravane des sports

La Commune du Tampon et le CROS ont organisé ce mercredi 26 juillet 2023 une journée avec la Caravane des Sports au complexe sportif de Trois Mares. Plus de 10 ateliers sport et santé étaient proposés aux visiteurs qui ont pu pratiquer le tennis, le hip-hop, le karaté ou encore le basket. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo : Le Tampon)

C'est dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024 que le CROS et la ville du Tampon ont organisé la Caravane des Sports ce mercredi 26 juillet au Complexe sportif de Trois Mares. Cette action avait pour objectif de promouvoir le sport auprès des jeunes et des familles.

Durant cette journée a été proposé gratuitement, 10 ateliers physiques et sportifs différents, tels que le Tennis de Table, les échecs, le basket-ball, le basket fauteuil, l'épervier, le karaté, le raqball, le home ball, le Hip-Hop et le Tennis. Il y avait également 3 ateliers santé et citoyenneté à savoir : la santé diabète, vien test out form, la sécurité routière.

La Caravane des Sports a été un succès. Elle a permis à de nombreuses personnes de découvrir le sport et de s'initier à différentes activités, dont tous les enfants des centres aérés et sports vacances de la Commune. Elle a également été l'occasion de créer du lien social et de faire des rencontres.

La Commune du Tampon remercie le CROS pour l'organisation de ce bel évènement ainsi que tous les participants, les associations sportives et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.