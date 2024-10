Le Tampon : une nouvelle aire de jeux multisports grâce au Pacte de Solidarité Territoriale

Ce mercredi 2 octobre 2024, a été inauguré sur la ville du Tampon, au cœur du Parc des Palmiers l’aire multi-jeux nouvellement construite dite Pitch'One. Les habitants du Tampon, amateurs de foot, de basket, de volley et de handball peuvent désormais s’adonner à leurs loisirs préférés. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photos : Conseil départemental)

La nouvelle plate-forme, dite Pitch'One, qui s’étend sur 278m2 abrite aussi un espace pour les sports "de filet" dont le badminton, le mini-tennis, le tennis-ballon.

Le maire du Tampon Patrice Thien-Ah-Koon n’a pas manqué de "remercier le Département présidé par Cyrille Melchior, pour son engagement aux côtés de la ville, en tant que partenaire financier de cet équipement de proximité". C’est dans le cadre de la seconde génération du Pacte de Solidarité Territoriale (PST2 2) que la Collectivité a financé à hauteur de 80%, les travaux menés par le groupe Inexence Sol Créations, dont le coût s’élève à 119.350 euros.

Pour le conseiller départemental Dominique Gonthier, "à travers le PST, le Département ne construit pas que des bâtiments, des aires de jeux, ou des aménagements de voirie, aux côtés des communes. Nous construisons aussi la solidarité, la bienveillance et la confiance. Nous permettons aux habitants de trouver les aménagements de proximité utile à leur bien-être. C’est fort de ce constat que nous avons validé en début d’année le lancement d’un nouveau dispositif, le Pacte Département et Territoires qui s’inscrit dans l’esprit du PST et qui réaffirme notre engagement aux côtés des communes et des habitants".