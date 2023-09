Le Tampon : une nouvelle procédure d'identito-vigilance pour une prise en charge plus sécurisée

Aide et accompagnement à domicile

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile, géré par le CCAS de la Commune du Tampon est devenu le service autonomie à domicile depuis le 13 juillet 2023. Avec le lancement de ce service, l'intégration de l'Identifiant National de Santé (INS) et une procédure d'identito-vigilance ont été mises en place pour faciliter les interactions avec les professionnels de santé et améliorer la continuité des soins tout en assurant une prise en charge sécurisée des bénéficiaires.

