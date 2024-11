Le Tampon : victoire des équipes masculine et féminine de basket-ball

Ce lundi 25 novembre 2024, la ville du Tampon félicite les équipes féminine et masculine du club "la tamponnaise basket-ball", pour avoir remporté toutes deux le trophée régional de la coupe de France. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Ligue de basket-ball/Vincent Pota)

Les basketteurs Tamponnais marquent encore l’histoire avec une victoire au trophée régional de la coupe de France.

- Filles et garçons du Tampon sur le podium -

Cette performance est d’autant plus exceptionnelle qu’elle s’accompagne d’une double victoire, filles et garçons réunis, pour "mét' en lèr le basket et le Tampon".