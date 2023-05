Le TCO organise la fête de la forêt

La fête de la forêt aura lieu les samedi 6, de 13h à 17h et dimanche 7 mai de 9h à 16h, à La Possession. Tout un week-end à Dos d'Ane avec en animation, des artisans, des balades guidées, des activités de pleine nature, des ateliers créatifs, mais aussi des concerts, un concours de Karaoké et pleins d'autres surprises. (Photo : office de tourisme du TCO)

- Au programme -

- Des activités de pleine nature : Grimp'Arbres ; Slackline ; Circuit découverte en vélo électrique ; Tyrolienne

- Des jeux : jeux en bois, jeux lontan

- Des ateliers créatifs

Le samedi :

- Pliage et recyclage "Ti Tang porte-papiers"

- Jeux mémoire la Foré

- Créer et customiser une trousse de toilette sans couture

- Animation jeu de société exclusif pour découvrir les plantes indigènes, endémiques et les espèces protégées

Le dimanche :

- Guirlande "zoizos et zanimis dan lé bois

- Omaze chanté à la foré

- Créer un tableau avec de la peinture au café

- Animation jeu de cartes parfumées

- Balade guidée -

Dans les sentiers historiques de Dos d’Âne avec Loïc Nativel - Z'histoire Bourbon, durée 2h - tarif : 5€/personne de 13h à 15h. Samedi 6 mai : une sortie - départ à 13h et dimanche 7 mai : deux sorties - départ à 9h30 et à 14h30. Réservation en ligne jusqu'au 4 mai.

Durant cette visite, Loic vous emmène au cœur d’un village typique des Hauts de l’île. Vous découvrirez la vie lontan, vous voyagerez dans l’histoire tumultueuse de La Réunion, des premiers colons de St Paul à l’édification du Port et du chemin de fer en passant par l’incroyable histoire des Marrons.

La Ville de La Possession vous propose également pendant tout le week-end un plateau musical avec les concerts de : T-Matt, DJ Sebb, Black T, Sakiroots, Joël Vigne, Sista Flo, Missty.

Ainsi qu'un concours de karaoké le dimanche 7 mai à partir de 16h. + d'infos sur les concerts et le concours sur le site de la ville.