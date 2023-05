Le TCO renforce son action dans l’économie, la coopération décentralisée et la culture

Sous la présidence d’Emmanuel Séraphin, les élus du bureau communautaire du TCO ont validé ce jeudi 4 mai 2023, le soutien de l’agglomération à des actions de coopération décentralisée, au projet culturel Békali et à la Journée de la mer. Ils ont aussi approuvé la demande de subvention au Fonds social Européen dans le cadre du Plan Local pour l’insertion et l’emploi. Nous relayons le communiqué de TCO. (Photo : TCO)

- Économie -

Les élus ont approuvé la demande de subvention au Fonds Social Européen (FSE) pour 2023-2025, afin d’accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi à travers différentes actions d’insertion, venant renforcer leur employabilité.



Depuis 2009, le TCO est engagé dans cette mission, dans le cadre de son Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Cela passe par l’animation, la gestion, la valorisation et l'évaluation du dispositif ; le financement du poste d'encadrant technique sur des ateliers chantiers d'insertion ; le financement des logiciels de gestion, des formations et des actions de communication sur le dispositif, sur le public, etc.



Le PLIE est financé à 80 % des dépenses éligibles par le Fonds Social Européen (FSE). Pour 2023/2025, le TCO prévoit un budget de 4 294 792 euros pour son PLIE avec une participation du Fonds Social Européen de 3.435.834 euros. Et ce sont environ 900 hommes et femmes qui pourront bénéficier de ce dispositif.

- Une Journée dédiée à la Mer -

Dans le cadre de sa "Stratégie du projet de territoire - Ouest 2040", le TCO a exprimé son ambition d’asseoir sa stratégie économique en consolidant les activités industrialo portuaires et le tourisme autour de l’économie bleue.



Dans sa mission d’attractivité et de connaissance des métiers du maritime, l’association Le Cluster Maritime organise la "Journée de la Mer".



Cet évènement très populaire permet au public de découvrir différents métiers, des exposants, de profiter d’animations et d’activités, comme des sorties en mer, et de visiter des navires.



En 2022, cet événement a été couronné de succès puisqu’il aura permis de réunir plus de 5.000 personnes, trente exposants, des animations, des visites de navires et de proposer plusieurs sortes d’activités dont des sorties en mer.



L’association Technopole de La Réunion soutenue pour accompagner les porteurs de projet de l’Ouest en phase d’incubation

La stratégie économique du TCO repose, en partie, sur sa capacité à organiser un environnement propice au développement de ces projets. Ainsi, la collectivité accompagne et soutient la présence sur son territoire d’acteurs compétents pour aider à l’émergence et au développement d’activités créatrices de valeur ajoutée et d’emplois.



Ces acteurs sont mis en relation et coopèrent sur le territoire Ouest, dans le cadre de la démarche de Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire (CITI).



Les élus communautaires ont approuvé un partenariat avec l’association Technopole de La Réunion, pour la mise en place de manifestations, de rencontres, d’ateliers, … et pour l’accompagnement des porteurs de projet de l’Ouest en phase de pré-incubation. Une enveloppe de 15 000 € a ainsi été votée pour ces actions.

- Culture -

- Békali 2023 ! -

Les élus ont ainsi validé le projet Békali 2023 - dispositif culturel unique à La Réunion de soutien à la création du TCO aux quatre salles de spectacles de l’Ouest (Le Séchoir, Lèspas, Théâtre sous les Arbres et Kabardock). Békali donne l’opportunité à des jeunes créateurs réunionnais de se professionnaliser, en bénéficiant d’un accès privilégié aux équipements et aux réseaux.

Les artistes retenus peuvent ainsi travailler concrètement sur leur projet dans un cadre professionnel. Ils accèdent également à une aide financière en coproduction, à l’accueil en résidence et à un accompagnement administratif et technique. Des représentations grand public et scolaires, ainsi que des ateliers sont également proposés.

En 2023, les 3 lauréats de l’appel à projets sont :

• L’Atelier 212 avec "Gro Babouk Anlèr" ;

• La compagnie Morphose avec le projet "Let’s Dance" ;

• La compagnie H.A.D. avec "Comment devenir un dictateur en une heure".



86 000 € sont octroyés pour le dispositif Békali.

- Coopération décentralisée -

- aide pour la relance de filières agricoles traditionnelles à Fort Dauphin -

Dans le cadre de la stratégie de coopération décentralisée de l’intercommunalité, les élus communautaires décidé de soutenir l’association Grid Développement, aux côtés de la Région Réunion et du Département, afin de permettre à 200 familles d’agriculteurs de développer des filières agricoles traditionnelles et retrouver une autonomie alimentaire. Le TCO participera à hauteur de 5 000 € à cette action solidaire.

- Feu vert pour l’Esprit Beach Océan Indien -

Au-delà des échanges institutionnels, la coopération décentralisée encourage l’engagement citoyen des jeunes et favorise les échanges. Dans ce cadre, les élus ont validé le soutien financier du TCO au projet de l’association 974 Action d’organiser des évènements sportifs et socio-culturels, "Esprit Beach Océan Indien", à Madagascar, à La Réunion et aux Comores.

Cette action permet d’éduquer et de "former" des publics fragilisés, grâce au beach rugby. Un budget de 15 000 € a été octroyé par le Bureau Communautaire.