Le Territoire de l'Ouest annule sa Rando Vélo 2024

A cause de la météo

La Rando vélo de ce dimanche 25 août est annulée. Le Territoire de l'ouest, organisateur de l'événement, a pris cette décision en raison "d'une dégradation importante des conditions météorologiques sur notre territoire" note l'intercommunalité. Une double vigilance vents forts et fort houle sont en effet prévues par météo France. La Rando vélé devait avoir lieu sur toutes les communes du Territoire de l'ouest (La Possession, le Port, Trois Bassins et Saint-Leu). L'événement est reporté à une date ultérieure (Photo T.O.)

