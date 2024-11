Le jeudi 31 octobre 2024, le Territoire de l'Ouest a annoncé étendre son service de transport nocturne intitulé "Kar' la nuit". Les communes concernées par ce service sont : La Possession, le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Les transports seront disponibles de 20h à 5h du matin les vendredis et samedis et de 20h à 1h du matin du dimanche au jeudi. Nous publions le post ci-dessous. ( Photo : www.imazpress.com ) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)