Territoire de l'ouest : limitation des usages de l’eau pour une durée d’un mois

Ce mardi 24 décembre 2024, le préfet de La Réunion a pris un arrêté de restriction de certains usages de l’eau pendant un mois, et applicable sur les communes de l’ouest en raison de la sécheresse. Le Territoire de l'ouest demande aux Réunionnais.es de faire preuve de sens civique et de solidarité pour respecter ces consignes et réduire la consommation d’eau potable. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Territoire de l'ouest)

Aussi, nous demandons aux habitants, usagers et professionnels du Territoire de l’Ouest, de respecter scrupuleusement ces consignes et interdictions et réduire autant que possible leur consommation d’eau potable

Les restrictions préfectorales :

- Interdiction d’arrosage des jardins potagers de huit heures à dix-huit heures

- Interdiction d’arrosage des espaces verts publics et privés de huit heures à dix-huit heures

- Interdiction d’arrosage des pelouses

- Interdiction d’arrosage des espaces sportifs de huit heures à dix-huit heures

- Interdiction de l’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement

- Interdiction de remplir les piscines privées et plans d’eau de loisirs

- Bon usage d’économie d’eau pour le maintien des piscines à usage collectif

- Interdiction de prélèvement par camion-citerne dans le milieu naturel

- Interdiction de prélèvement d’eau pour irrigation par aspersion des cultures (hors périmètres irrigués) de huit heures à dix-huit heures

Au quotidien, adoptez des gestes simples pour réduire votre consommation :

- Privilégiez des courtes douches

- Fermez le robinet quand vous vous savonnez ou vous vous brossez les dents

- Récupérez l’eau pour arroser vos plantes

- Réduisez l’arrosage non essentiel

- Soyez vigilant à toute fuite dans votre habitation

- Évitez de remplir votre piscine, jacuzzi et autre spa…

Chacun de vos efforts contribue à garantir l’accès à l’eau pour tous, aujourd’hui et demain.