Francofolies : le Territoire de l'Ouest mets à disposition quatre navettes

Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 2024, le Territoire de l'Ouest et l'évènement Francofolies 2024 mets à la disposition de tous les festivaliers quatre navettes gratuites pour l'évènement. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: Territoire de l'Ouest)

Pour permettre aux festivaliers d’accéder au site de la Clairère de façon simple et efficace, Kar’Ouest met en place quatre circuits de Navettes La Fête. Tous ces circuits sont gratuits, les navettes circulent de 16h00 à 2h00 le vendredi et le samedi, et de 14h00 à 00h00 le dimanche vers la Clairière de la Saline-les-Bains.

Laissez donc la voiture dans un des 14 points de prise en charge mise en place à cette occasion, et empruntez les navettes Kar’Ouest pour un festival sans stress. Les navettes partent depuis quatre parkings-relais différents.

- Les relais :

La navettes TPA : Parking TPA, école grand fond, les aigrettes (RD10), chemin bruniquel

La narvettes Jardin d'Eden : Jardin d'Eden, chemin bruniquel

La navette Saint-Gilles : Parking rond point nord, cimetière de Saint-Gilles, Saint-Gilles les bains, ravine Saint-Gilles, eglise Saint-Gilles les bains, chic escale, chemin bruniquel

La navettes du centre Jacques Tessier : Centre Jacques Tessier, la serre, trou d'eau, saline les bains, chemin bruniquel