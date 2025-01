Territoire de l'Ouest : un appel à candidature pour soutenir la lutte contre l’errance animale

Le Territoire de l'Ouest lance un appel à candidatures dans le cadre des actions portées par la collectivité contre l’errance animale et pour le bien-être des chiens et des chats. Les actions devront être réalisées sur au moins l’une des cinq communes : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Dans la poursuite de nos actions de lutte contre l’errance animale et notamment celles entreprises en faveur de la protection animale (soutien à la stérilisation, sensibilisation des usagers, cession d’animaux de la fourrière, …), nous lançons cet appel à candidatures afin de soutenir de nouvelles actions en matière de lutte contre l’errance des chiens et des chats et œuvrant à leur bien-être.

Chaque projet devra comporter, à hauteur de 50 % à minima, des actions concernant la lutte contre l’errance animale (identification, divagation, abandon).

Pour prendre connaissance de toutes les informations (objet, critères de sélection, calendrier et modalités de souscription à cet appel à candidatures), consultez toutes les pièces sur le site du Territoire de l'Ouest.

Elles doivent être transmises à sterilisation@tco.re (à noter que le contenu des mails est limité à 9 mégas. Pensez à compresser les fichiers si nécessaire).

Ou remises en main propre contre accusé de réception, sous enveloppe ou support numérique portant les mentions suivantes :

Territoire de la Côte Ouest

Appel à projets – Associations de protection animale

Direction de la Gestion des Déchets et de l’Errance Animale

à l’adresse suivante : 1 rue Eliard Laude – 97420 Le Port.

La date limite de réception des réponses à l’appel à candidatures (dossier de demande de subvention) est fixée, sans dérogation possible, au lundi 24 février 2025 avant 12h locales.