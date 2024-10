Le Ti pic nic Exo Fm revient au Port

Le dimanche 13 octobre 2024, de 9h à 17h30, au Parc Boisé du Port, le Ti pic nic Exo Fm fait son retour. Venez en famille, avec des amis, vos marmites pour un moment de fête et de partage, entre dégustations et concerts. La ville du Port relance d'ailleurs l’appel à candidatures pour les exposants ayant une activité commerciale liée aux articles festifs et alimentaires. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

À cet effet, des autorisations temporaires d’occupation du domaine public seront délivrées à 8 stands, répondant aux conditions de la mise à disposition. Les produits autorisés à la vente, les conditions ainsi que les documents à fournir sont consultables ici.

Une nouvelle date limite a été arrêtée pour le dépôt des candidatures : lundi 7 octobre 2024 à 12h. Les dossiers doivent être envoyés par mail à : reglementation@ville-port.re.