Toute une semaine pour les métiers du tourisme

Pour soutenir la relance du tourisme après une longue période impactée par la crise sanitaire, La Réunion organise la semaine des métiers du tourisme du 3 au 6 avril 2023 sur tout le territoire. Cette mobilisation intervient dans le cadre du plan de reconquête et de transformation du tourisme nommé "Destination France" mis en place en 2021 par l'État. La valorisation des métiers du secteur touristique est un axe important de ce dispositif. Plus de 60 évènements sont prévus avec des journées portes ouvertes, immersions, visites d'entreprises, conférences ou encore job-dating.

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion s'est exprimé ce jeudi 30 mars à l'occasion du lancement de cette semaine des métiers du tourisme, une première pour le département : "le ministre d'économie et des finances a demandé l'organisation de cet évènement dans toute la France. Nous sommes le département qui va offrir le plus d'évènements autour de cette semaine pour présenter les métiers du tourisme dans l'hôtellerie, le transports ou encore dans les activités de loisirs" explique-t-il.

- Le tourisme, un secteur d'emploi -

15 000 réunionnais travaillent actuellement dans ce secteur, 25 000 de façon indirecte. En 2022, la fréquentation touristique à La Réunion s'élevait à près de 490 000 visiteurs extérieurs avec plus de 416 millions d’euros de recettes. Cette hausse d'activité a entrainé la disponibilité de nombreux emplois dans le tourisme qui seront proposés aux participants de cette semaine des métiers.

" Cette semaine veut valoriser tous ces métiers et les faire découvrir par des ateliers. Si vous souhaiter sortir de la galère par le travail, avec le tourisme c'est possible" lance le préfet.

Réussir à rapprocher les demandeurs d'emploi et le secteur du tourisme est l'un des objectifs de cette mobilisation pour Jérôme Filippini.

Angélique Goodall, directrice régionale de Pôle emploi Réunion affirme que 400 postes très variés dans le tourisme sont actuellement à pourvoir pour les demandeurs d'emploi. "Cette semaine va permettre à la fois de découvrir les métiers et donner une voix aux professionnels qui sont en recherche de personnel pour que chacun puisse comprendre le parcours nécessaire pour intégrer ce secteur" développe-t-elle.

En ce sens, Pôle emploi met en place pendant cette semaine des immersions dans les entreprises pour découvrir en quoi consiste les métiers, casser les représentations et changer les regards.

- De nouvelles offres de formations –

Karine Nabenesa, vice-présidente du conseil régional affirme la volonté de la Région d'encourager les jeunes réunionnais à s'engager dans ce secteur et de les accompagner le plus possible dans leur parcours.

"Le tourisme est créateur d'emploi mais encore faut-il qu'il soit capté par les réunionnais. Il faut que l'emploi local profite aux locaux. C'est tout l'enjeu de la montée en compétences et du développement des formations. Nous essayons d'être innovants et de travailler sur de nouvelles propositions de formations pour donner envie au réunionnais et réunionnaises d'aller se former" révèle la vice présidente de la Région.

Damien Vigne est l'un des exemples de réussite réunionnaise dans le secteur du tourisme et plus précisément le transport aérien. Formé au lycée Stella à Saint-Leu, il est désormais pilote de ligne sur son île pour Air Austral après un parcours dont il est fier.

Ci-dessous le calendrier des évènements de la semaine du 3 au 6 avril :

Lundi 3 avril : les métiers du voyage

- Journée portes ouvertes dans les Agences de Voyages (Odyssée Voyages, Bourbon Voyages, Havas Voyages, Air Voyages)

- Témoignages de salariés sur leur parcours et métiers

- Une JPO chez Air Lise Formation (Air Lise sera mobilisé chaque jour de la semaine avec des actions liées au thème de la journée).

- Journée des institutionnels :

- JPO à l’IRT (Savannah)

- JPO dans les Bureau d’information du Tourisme (office du Tourisme) : Manapany les bains, Le Baril (Saint Philippe), Bourg Murat, Entre Deux, Siège OTI Ouest à Saint Paul, Saint Gilles, Saint Leu, Le Port, OTI Nord Rue de Paris, BIT Salazie (Hell Bourg).

- Circuit de découverte autour de la FRT à Saint Pierre avec la visite de plusieurs établissements du secteur par des scolaires (Vatel, Destination sur Réunion, FRT).

- JPO ouverte à tous sur inscription à la FRT (Saint Pierre) à partir de 14 h 00 et 16 h 00

- JPO chez Airlise à Savannah avec accueil et témoignage d’entreprises et présentation des métiers du secteur du voyage



Mardi 4 avril : le secteur HCR avec notamment l’immersion de jeunes dans des établissements avec le soutien de Pôle Emploi.

- Une dizaine d’établissements accueilleront 3 à 5 demandeurs d’emplois en immersion (Hôtel Mercure Créolia Saint Denis, Hôtels Dina Morgabine Saint Denis et Saint Gilles, Restaurant Au vieux Quimper Saint Gilles, Restaurant KIVALA Saint Gilles, Restaurant L’Arbradélis Saint Denis, Sud Hôtel Le Tampon, Hôtel Le vieux Cep Cilaos , Hôtel Alizé Plage Saint Pierre, Hôtel

Le Palm, Hôtel Le Tulip Inn)

- Ouverture des plateurs techniques du RSMA sur les métiers du secteur HCR

- Visite des plateaux techniques sur les sites de Saint Pierre et Saint Denis (Cuisine et salle) : 2 groupes de 15 sur chaque site

- JPO au sein de l’AFPAR Saint André sur les métiers du secteur HCR (matinée)

- JPO au sein du Centhor

- JPO chez AirLise (Savannah) avec des professionnels du secteur HCR)

- Travailler dans le tourisme, Pourquoi pas vous organisé par l’Office du Tourisme de l’Est et Pôle Emploi à Saint Benoit

- Parcours de découverte au sein du Lycée Hôtelier La Renaissance. Parcours de 45 minutes (départ 8 h 30, 9 h 30 et 10 h 30) pour découvrir les métiers et formations du Lycée.

- Visite du restaurant d’application du GRETA Réunion à Saint Denis (départs à 13 h 00, 14 h00 et 15 h 00)



Mercredi 5 avril : job-dating (en matinée) et secteur des transport routier (après-midi)

- Job dating sur les métiers du tourisme à l’IAE de Saint Denis (en matinée)

- Après midi de découverte des métiers du transport de Voyageurs avec Elite Tour Réunion (Sud) et Moutoussamy et fils (Nord). Présentation des métiers et circuit de découverte en bus.

- Témoignages de professionnels du secteur au sein du Lycée Mémona HINTERMANN AFFEJEE

- JPO au sein de Vatel à Saint Paul

Jeudi 6 avril : secteur du transport et de l’aérien

- Restitution de l’étude GPEC sur le secteur et témoignage de salariés sur différents métiers (Agent de vente (compagnie aérienne), Agent de piste, PNC, PNT, Mécanicien aéronautique, Pompiers d’aéroport, Police aux frontières, Catering / restauration, Sécurité) . Au sein de l’aéroport.

- Ateliers et visites

- Visite avion French Bee

- Visite du chantier du nouvel aérogare ouest

- Visite du siège de Air Austral / Aéro Run Training

- Visite des facilités Newrest

- Animation RAA

- Captation vidéo de la journée pour diffuser et exploiter par la suite (capacité d’accueil limitée à 50 personnes dans cette zone règlementée)

- JPO chez Airlise avec présentation et témoignage d’entreprises du secteur aérien

- Webinaire AKTO : Renseigner les Hôtels et Restaurants sur toutes les étapes du recrutement en alternance

- Le Master en Management et Ingénierie du Tourisme organise son 5ème Meet-up le jeudi 6 avril 2023 à 17H. Regards croisés sur 4 enjeux du tourisme insulaire. 17h00 à 20h00



Plus d'informations ici.

