Le Trail Urbain de l’Écocité s'élance pour la première fois dans l'ouest

La première édition du trail urbain de l'Écocité se tiendra ce samedi 16 septembre 2023 sur le territoire de l'ouest. L'évènement veut mettre à l'honneur la préservation de l’environnement, l’expérimentation et l’innovation face au changement climatique. Trois parcours entre La Possession, Le Port et Saint-Paul seront proposés aux participants. Départs prévus à partir de 16h. (Photo KS imazpress)

Ce mercredi en fin de journée les coureurs pouvaient venir récuperer leurs dossards. Ils seront plus de 240 à participer à ce nouveau trail péi. À noter que les inscriptions ne sont pas encore closes. Elles seront possibles jusqu'à samedi matin.

Les plus sportifs pourront se lancer dans un trail urbain de 25 kilomètres entre trois communes, La Possession, Le Port et Saint-Paul, en passant par la zone d'activité 2000, le TCO, le nouveau pôle d'échange du Port, la place des cheminots, la darse titan ou encore le parcours de santé. L'arrivée se fera au stade de la Palmeraie. L'épreuve est possible en solo ou en relais, en équipe de cinq, obligatoirement mixte.

Deux parcours de randonnées de 3,5 et 5 kilomètres sont également proposés sur Saint-Paul. Pour le départ, le rendez-vous est donné au village de la mobilité à 16h30.

Tous les participants seront récompensés par une médaille. Pour les grands gagnants, des trophées seront attribués et des lots seront à gagner.

- Faire découvrir l'Écocité -

Cette nouvelle manifestation sportive du territoire de l'ouest a pour ambition de mettre en valeurs différents quartiers de la communauté d'agglomération dans un parcours à la fois riche en espaces naturels et agricoles mais aussi en constructions qui se développent de plus en plus avec une ambition environnementale.

Pour rappel, l’Écocité est une démarche d’aménagement urbain sur 5.000 hectares, la seule de ce type en Outre-mer. Elle favorise un développement équilibré entre le littoral et les mi-pentes de l'ouest et a pour objectif de bâtir une ville plus confortable, mobile, durable, verte et génératrice d’emplois.

"L'objectif est vraiment de découvrir ce territoire et regarder ce qui s'y fait. Les coureurs auront même la possibilité de monter les escaliers du bâtiment du Territoire de l'Ouest" explique Eric Caro, co-organisateur et directeur du groupement d'intérêt public Écocité.

96 bénévoles sont mobilisés pour l’événement. Samedi, ils s’occuperont entre autres de la sécurisation du parcours. Des navettes seront également mises en place sur le front de mer de Saint-Paul.

Les organisateurs espèrent déjà renouveler le trail l’année prochaine.

