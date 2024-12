Le vice-président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale reçu à la Région

Le mercredi 11 décembre 2024, Wilfrid Bertile, conseiller régional délégué au co-développement régional et aux relations extérieures, a reçu Michel Herbillon, vice-président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Nous publions le post-ci dessous (Photo : Région)

La Région est très impliquée dans les relations internationales, notamment via la coopération interrégionale et ses relations avec les autres pays de la zone océan indien, avec qui La Réunion partage une culture et une histoire communes.

Cette rencontre était l'occasion d'échanger sur les perspectives de la collectivité en tant qu'acteur majeur de du bassin indianocéanique.