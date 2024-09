Les apprentis Réunionnais et Seychellois partagent leurs cultures culinaires

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a participé, le vendredi 20 septembre 2024, au côté de Bernard Picardo, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, et de Béatrice Sigismeau, vice-Présidente du Département, à un repas créole concocté par des apprentis seychellois et réunionnais. Depuis le 9 septembre, huit jeunes Seychellois sont en effet accueillis à La Réunion, pour une formation au sein du centre d’apprentissage de la Chambre des Métiers, dispensée par les professionnels réunionnais des métiers de bouche. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Département)

Un accueil qui s’inscrit dans le cadre d’une convention signée avec l’Académie du Tourisme des Seychelles, pour favoriser les échanges internationaux à des fins de formation professionnelle. L’objectif de ce partenariat est de favoriser promotion de l'insertion professionnelle à La Réunion et de la mobilité des jeunes Réunionnais dans la zone océan Indien.

Après une dizaine de jours de formation partagée, les apprentis ont mis leurs savoirs en commun pour mixer les saveurs seychelloises et réunionnaises. Au menu, du rougail morue et du poulet massalé côté réunionnais, du carry zourite au lait de coco et du bourgeois grillé côté seychellois, pour ne citer que quelques plats.

"Les Seychellois ont leur propre culture culinaire", racontait Karine Ribet, la professeure de charcuterie-traiteur qui encadre les élèves de deuxième année du CFA. "Ils utilisent beaucoup plus les racines que nous, ou ils font bouillir les zourites. Les techniques de préparation sont différentes aussi. J’ai appris beaucoup de choses moi aussi, pas seulement eux."

"Je ne connaissais pas la pintade, il n’y en a pas aux Seychelles", continuait Adriano Bertin, un apprenti originaire de Mahé, qui travaille dans la boulangerie de son père et espère y ramener quelques recettes de pains et pâtisseries. "Le travail est aussi très spécialisé, alors que nous, nous faisons tout en cuisine."

Présents à La Réunion jusqu’au 28 septembre, les jeunes seychellois s’inscrivent dans une démarche de coopération régionale que Cyrille Melchior souhaite élargir à de nouvelles contrées. "Mon vœu est que cette coopération, qui est une réalité, puisse aller encore plus loin", expliquait ainsi le Président du Conseil départemental. "Chacun y apporte ce qu’il a de meilleur." Un souhait partagé par Bernard Picardo et Béatrice Sigismeau, qui pourrait devenir réalité très prochainement.