Saint-Denis : c'est parti pour les centres aérés

Ce mercredi 8 janvier 2025 commencent les VEPI (Vacances éducatives en pied d'immeuble) à Saint-Denis. Plusieurs activités sont proposées aux enfants inscrits pour apprendre et réviser tout en s'amusant durant l’été. Les centres de loisirs démarrent leurs aventures futuristes pour certains, aventuriers pour d'autres, pour le plus grand bonheur des enfants. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Ce matin, nos petits aventuriers ont commencé leur journée avec entrain.

Petit-déjeuner convivial pour bien démarrer la journée aux centres de Henry Dunant et aux Lilas.

Pour les enfants inscrits en VEPI, on ne fait pas que s'amuser, on révise et on apprend, car l’été, c’est aussi l’occasion de booster ses connaissances.

Pour nos autres explorateurs en centres de loisirs, c’est l’occasion de poser le cadre, et le thème de ces vacances, futuristes pour les uns, aventuriers pour les autres …. Notamment à l’école des Lilas, où c’est l’univers d'Avatar qui a pris vie.

Découverte du centre, constitution des équipes, et début de la construction des décors fantastiques, voilà un tout début de vacances prometteur.