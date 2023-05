Les filles du BC Saint-Paul vice-championne de La Réunion

Les basketteuses du BC Saint-Paul se sont illustrées lors du championnat de La Réunion en atteignant la finale qui s’est déroulée dimanche dernier, le 30 avril 2023. Si elles n’ont pas gagné la finale, elles ont réalisé une performance exceptionnelle en terminant vice-championnes de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : LRBB)

La finale s’est jouée contre les Tamponaises, une équipe qui a su imposer son rythme et remporter le match avec un score serré de 52 à 48. Malgré la défaite, nos joueuses ont montré une grande combativité et une détermination sans faille tout au long de la compétition. Les femmes du BC Saint-Paul peuvent être fières de leur performance dans ce championnat. Elles ont démontré que le travail acharné et la persévérance peuvent mener à de grandes réalisations. Nous tenons à féliciter toute l’équipe et le staff pour leur performance remarquable et leur dévouement tout au long de la compétition. Saint-Paul, Ville Active et Sportive, Terre des talents et de champions, est fière du travail accompli par les basketteuses et leur souhaite bonne chance pour les compétitions futures.