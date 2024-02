Les habitants de La Saline rencontrent le maire

Ce jeudi 8 février 2024, dans la commune de la Saline, 130 habitant·es sont venu·es échanger, s’exprimer et poser des questions au maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. "Ce temps de participation citoyenne a permis de constater l’avancée des projets et de voir ce qui reste à améliorer. Le Maire permet de rendre compte et de faire la transparence sur les actions déjà enclenchées et à venir ", ajoute la commune dans le communiqué que nous publions ci-dessous.

Cette deuxième séquence intitulée "Vyen koz èk le maire" a permis de faire le bilan sur les nombreuses réalisations déjà bien visibles depuis maintenant plus de trois ans et sur les projets en cours de concrétisation. La municipalité a en effet engagé une nouvelle dynamique perceptible sur le territoire, y compris à La Saline, zone en plein développement. Tout l’enjeu est de bâtir une ville plus solidaire, plus moderne, plus attractive et plus écologique.

Les prochains rendez-vous :

le 13/02 à la Salle Polyvalente Ruisseau (Bassin de vie de La Plaine / Bois de Nèfles)

le 16/02 à la Maison Pour Tous de Carrosse (Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains)

le 20/02 à la Salle Polyvalente de l’Eperon (Bassin de vie Plateau Caillou)

le 05/03 à la Salle Polyvalente de l’Étang (Bassin de vie Saint-Paul Centre)