Saint-Paul : les "Kar La Nuit" s'installent dans l'ouest

La ville de Saint-Paul dévoile son nouveau service de transport nocturne "Kar La Nuit" sur le territoire de l'Ouest. Nouveau service complétement intégré et complémentaire au réseau urbain "Kar Ouest", il est disponible du lundi au dimanche de 20 heures à 3 heures du matin sur réservation en ligne uniquement. Nous publions ci-dessous leur post (Photo : sly/www.imazpress.com)

Transport À la demande (TAD) de nuit est accessible à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, les véhicules et les arrêts sont identifiables grâce au logo Kar’La Nuit’.

Ce nouveau service de TAD de nuit est expérimental sur une période de six mois sur un périmètre défini.