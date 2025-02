NECC Réunion invite à une aventure interactive où le numérique et le jeu vidéo deviennent des outils de créativité et d’apprentissage, dans les médiathèques de la Cinor. Au programme, découverte du streaming et du cast e-sport, sensibilisation aux normes PEGI et aux pratiques responsables du jeu vidéo et montage vidéo encadré. Ils ont lieu le samedi 15 et les mercredis 19 et 26 février 2025. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : AFP).