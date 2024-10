Les métiers de la mer au coeur de la stratégie de la Région

Nautisme et économie bleue

L'Equipaz La Réunion au Tour Voile, symbole du potentiel d'excellence sportive de l'île, a été reçu hier par la Présidente de la Région, Huguette Bello. L'occasion de saluer ces ambassadeurs du Tour Voile 2024, et de rappeler l'engagement de la Région en faveur du développement du nautisme et de l'économie bleue. Le futur lycée des métiers de la mer, qui doit ouvrir en 2027, incarne cette volonté de développer la synergie entre sport, éducation et loisirs nautiques. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Région Réunion)