Saint-Paul : une journée pour sensibiliser aux violences intrafamiliales

Informer et équiper les acteurs de terrain

Ce mercredi 14 juin 2023, une conférence-débat visant à combattre les problématiques liées aux violences intrafamiliales s’est tenue dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel de Ville de Saint-Paul. Cette initiative lancée par la commune avait pour but d’informer et d’équiper les acteurs de terrain qui se retrouvent en première ligne face à ces situations délicates. La conférence a été animée par Maître Sandrine Antonelli, avocate au barreau de Saint-Denis, apportant son expertise dans le domaine judiciaire de cette lutte cruciale. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Maison Violences Intra-familiales , photo Sly imazpress)

Les violences intrafamiliales représentent un fléau silencieux qui affecte de nombreuses familles à La Réunion. La Direction Proximité et Politique de la Ville de Saint-Paul a pleinement compris l’importance de cette lutte et a décidé de mettre en place des actions concrètes pour soutenir les acteurs de terrain confrontés à ces problématiques.

La conférence-débat a réuni un large éventail d’acteurs de terrain, tels que des travailleurs sociaux, des chefs de projet en politique de la ville, des membres du conseil des habitants, des éducateurs de rue, des adultes relais, des intervenants d’urgence, des agents des trois points de justice et des élu.e.s du conseil municipal. L’objectif principal était de les informer sur les aspects juridiques liés aux violences intrafamiliales et de les doter des outils nécessaires pour mieux appréhender ces situations délicates.

Maître Antonelli, avocate au barreau de Saint-Denis, a apporté une expertise précieuse lors de cette conférence en abordant le volet judiciaire de la lutte contre les violences intrafamiliales. Grâce à sa connaissance approfondie du système judiciaire, elle a éclairé les acteurs de terrain sur les procédures légales, les droits des victimes et les mesures de protection disponibles.

L’avocate a également abordé les différents types de violences intrafamiliales et a souligné l’importance de recueillir des preuves et de documenter les incidents afin de renforcer les dossiers judiciaires et de faciliter les poursuites.